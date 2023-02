Valentina Ferragni, vittima di body shaming: “Cosa ha di sbagliato il mio corpo?”

Ancora una volta Valentina Ferragni, la sorella minore di Chiara, è stata vittima di body shaming. Dopo aver pubblicato alcuni scatti che la ritraggono in intimo, la ragazza ha ricevuto una serie di critiche a cui ha prontamente replicato.

“Cosa ha di sbagliato il mio corpo?” – Nei mesi scorsi Valentina si è trovata nel mirino del gossip per la sua storia d’amore con Luca Vezil, giunta al capolinea dopo dieci anni d’amore. Nonostante sia single, la ragazza ha deciso di festeggiare San Valentino, dedicando questa giornata per l’amore verso se stessa. Il modo che ha avuto per festeggiare questa ricorrenza, ha subito attirato i cosiddetti leoni da tastiera.

Per celebrare l’amore per se stessa, la minore delle sorelle Ferragni ha deciso di mostrarsi in lingerie. Nonostante la ragazza sia stata spesso vittime di feroci critiche nei confronti del suo corpo, lei ha presto imparato a lasciarsi scivolarsi addosso i negativi e inutili commenti degli haters. A dimostrarlo è stata la replica che Valentina ha fatto al commento di un leone da tastiera.

“Oddio no, va bene tutto ma la sorella Valentina con il fisico che ha, anche no sponsorizzare intimo”, ha così commentato un hater. La ragazza ha così risposto:

“Nonostante siano passati 10 anni da quando lavoro in questo settore continuo a stupirmi della cattiveria che vedo. Sicuramente non piaccio a tutti ma questo non è un mio problema, vorrei capire secondo chi mi critica, cos’avrebbe di sbagliato il mio corpo, un corpo che curo e che è in piena salute. Vorrei dire che noi donne non siamo una taglia di reggiseno, un numero sulla bilancia o dei centimetri di una circonferenza”.