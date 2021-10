Valentina Nulli Augusti, in lizza per entrare nel GF VIP 6? Il commento di Tommaso

Nonostante non sia una concorrente del GF Vip, Valentina Nulli Augusti è riuscita a catturar l’attenzione del pubblico. I suoi interventi dentro la casa, infatti, sono stati attentamente seguiti dai telespettatori, tanto che sul web non sono mancate le imitazioni della donna.

Dato il successo avuto come non concorrente, in molti sperano/chiedono di vedere Valentina dentro la casa del GF Vip. Che sia in lizza per fare il suo ingresso? A dire la sua riguardo questa possibilità è Tommaso Eletti, suo ex fidanzato ed ex gieffini di questa sesta edizione Vip del reality.

IN LIZZA PER ENTRARE NEL GF VIP? IL COMMENTO DI TOMMASO – Durante l’ultima puntata di Casa Chi, si è discusso di questa possibilità. Sebbene non vi sia nulla di certo, non è da escludere la possibilità di vedere l’ex volto di Temptation Island all’interno della casa più spiata d’Italia.

Riguardo la possibile partecipazione di Valentina all’attuale edizione del GF Vip, Tommaso ha voluto dire la sua. Il ragazzo ha ammesso che sarebbe felice nel saperla dentro la casa perché, a detta sua, la sua ex fidanzata è odiata dagli altri inquilini.

“Come prenderei l’ingresso di Valentina nella Casa del Grande Fratello Vip? Lei vuole fare gossip ed entrare. Si sta praticamente candidando io invece sono stato chiamato. Sono contento se entra tanto la odiano e almeno crea un po’ di dinamiche e Alfonso vuole questo. A Valentina non gliene frega niente della gente ma lì dentro la odiano, le hanno fatto pure l’imitazione”, ha ammesso l’ex gieffino.

PRONTO PER UN NUOVO REALITY – Sebbene sia uscito da poco dalla casa del GF Vip, Tommaso è pronto a lanciarsi verso un’altra avventura televisiva. L’ex gieffino si è infatti candidato per L’Isola dei Famosi:

“A L’Isola dei Famosi ci andrei subito visto che sono uno sportivo ed amo l’avventura. Sarebbe per me una vera prova. Uomini e Donne invece non lo farei, non ho bisogno di andare in un programma per trovarmi una ragazza. Lo farei solo se mi pagassero bene”. Questa possibilità non è affatto piaciuta al popolo del web che, al contrario del 20enne, non lo vorrebbe più vedere sul piccolo schermo.