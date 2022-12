Valentina Vignali, finita la sua storia con Lorenzo: “Non sempre le storie vanno bene”

Valentina Vignali, influencer e sportiva, ha concluso la sua relazione con Lorenzo Orlandi. Tuttavia, nonostante sia molto attiva sui social, la cestista non ha dato molti aggiornamenti su questa questione.

Finisce una storia d’amore importante

Valentina e Lorenzo hanno iniziato la loro relazione nel 2019, infatti, i due convivevano già da tre anni e hanno un cane in comune. Negli ultimi tempi, però, qualcosa deve essersi rotto perché la coppia non si mostrava più di tanto sui social come faceva spesso.

Lo sfogo su Instagram: “Non sempre le storie vanno bene”

I fan della coppia hanno iniziato a fare molte domande a Valentina Vignali, la quale deve essersi molto spazientita. Nonostante una delle sue professioni riguardi proprio l’esporsi sui social, sulla sua vita privata si sa poco o nulla. La privacy per la sportiva è molto importante, per questo si è sfogata sui social dopo l’ennesima domanda sulla fine della relazione con Lorenzo.

“Raga. BASTA. Non sempre le storie vanno bene. Le vite e il lavoro si incastrano e si va d’accordo per sempre. Stop. Non mi metterò a raccontare il mio privato su Instagram, come feci anni fa, nutrendo del gossip becero che non mi è mai appartenuto né interessato fare. Non stiamo più insieme, ci vogliamo bene e ci rispettiamo, abbiamo il cane insieme. Il resto sono cose private che non ho alcun interesse a raccontare a degli sconosciuti quindi smettete di fare domande a me o a lui perché uscirà mai NIENTE sull’argomento” ha detto.

Valentina, dunque, non vuole rivivere l’esperienza così come accadde dopo la fine della sua relazione con Stefano Laudoni, tra frecciatine e gossip indiscreti.