Valentino Garavani, grave lutto nel mondo della moda: le reazioni alla scomparsa dello stilista

Si è spento all’età di 93 anni Valentino Garavani, leggendario stilista e icona nel mondo della moda. Ad annunciarlo è stata la Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti, a cui sono seguite le reazioni di dolore da parte del mondo della moda e dello spettacolo.

LE REAZIONI ALLA SUA SCOMPARSA – La triste notizia è arrivata ieri, lunedì 19 gennaio, come un fulmine a ciel sereno. “Si è spento nella serenità della sua residenza romana, circondato dall’affetto dei suoi cari”, ha così fatto sapere la Fondazione di Gravani e Giammetti nella sua pagina su Instagram.

Sia il mondo patinato delle passerelle, dove gli abiti dell’iconico stilista hanno incantato intere generazioni, sia il mondo dello spettacolo hanno voluto dare il loro ultimo saluto a Valentino.

“Valentino, maestro indiscusso di stile ed eleganza e simbolo eterno dell’alta moda italiana. Oggi l’Italia perde una leggenda, ma la sua eredità continuerà a ispirare generazioni. Grazie di tutto”, ha così scritto Giorgia Meloni sul suo account su X.

Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto condividere il suo ricordo: “Con la scomparsa di Valentino l’Italia perde uno stilista di successo, capace di guardare oltre le tendenze e le convenzioni. Il mondo della moda gli deve grandi intuizioni e splendide creazioni. Esprimo ai suoi familiari e ai collaboratori cordoglio e vicinanza”.

Condividendo uno scatto dell’amato stilista e di due modelle che indossano l’abito nell’iconico rosso Valentino, Donatella Versace ha così scritto su Instagram: “Abbiamo perso un vero Maestro, sarà sempre ricordato per la sua arte. I miei pensieri vanno a Giancarlo, che in tutti questi anni non è mai andato via. Valentino non sarà mai dimenticato”.

Sophia Loren ha voluto così ricordare l’amico e leggenda della moda: “Mio caro Valentino, la notizia della tua scomparsa mi addolora profondamente. Con te ho condiviso momenti di grande affetto e di sincera stima reciproca. Avevi un animo gentile, ricco di umanità. Sei stato un amico e la tua arte e la tua passione resteranno per sempre fonte di ispirazione. È stato un privilegio conoscerti e ti porterò sempre con me. La mia famiglia ed io ci stringiamo con il cuore al tuo Giancarlo e a tutta la tua famiglia”.