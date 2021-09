Valeria Angione, al centro critiche sul web: “Sta diventando ripetitiva”

Diventata oramai nota sul web grazie ai suoi ironici video, Valeria Angione qualche giorno fa è finita al centro delle critiche. Dal suo successo, avvenuto durante il lockdown con dei brevi video sui colori delle zone, è stata accusata di essere cambiata, di non avere più la spontaneità di prima.

“Sta diventando ripetitiva” – Sul red carpet della 78esima edizione del Festival di Venezia hanno sfilato tanti volti noti del web. Tra questi c’è stata anche Valeria che, per la prima volta, ha preso parte al tanto atteso e chiacchieratissimo evento. A dispetto di quanto visto nei suoi video, in cui per i simpatici siparietti punta sul look casalingo, per il Festival ha debuttato in gran stile.

E se la sua prima sfilata sul red carpet del Festival di Venezia è stata un vero e proprio successo, la sempre più crescente popolarità della Angione sta portando le prime critiche. Come è emerso su Twitter, c’è chi crede che la youtuber sia cambiata con l’arrivo del successo.

A dare il via al tutto è stata una ragazza che su Twitter ha chiesto se fosse una sua impressione l’aver notato un certo cambiamento nella star del web e nei video da lei girati: “A volte forza troppo il suo voler essere simpatica o è solo una mia impressione?”.

Davanti a questo quesito, sono arrivate le prime risposte. L’impressione dell’utente ha trovato l’appoggio di altri utenti del social che hanno concordato con il suo pensiero. Sotto al tweet c’è chi, evidenziando la questione sponsorizzazioni, in voga tra gli influencer, ha affermato:

“Durante il lockdown pazzesca. Ora? Boh, solo fidanzato, vacanze e nessun contenuto, non capisco…son solo marchette no? È forzatissima. Cambiano tutti, purtroppo”.

Anche un’altra utente ha concordato con quanto dichiarato in precedenza, ammettendo di trovarla forzatissima nei suoi ultimi video. Come replicherà Valeria Angione a queste critiche?