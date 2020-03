Valeria Marini, presenta il suo nuovo fidanzato

Valeria Marini è ormai nota per la sua esuberanza, per il carattere stellare che la porta sempre sotto i riflettori. La sua ultima esperienza è stato il suo ritorno al Grande Fratello Vip, entrando subito in tensione con Antonella Elia, sfociando in vari scontri. La showgirl è tornata a far parlare di sé, presentando a tutti il suo nuovo fidanzato, Gianluigi Martini.

LE PAROLE DELLA MARINI – Di recente, Valeria aveva deciso di parlare di questa storia che è riuscita a farle tornare il sorriso. A Verissimo, la showgirl aveva raccontato di questa nuova relazione: “È nata la passione, ma in amore, dato che sono stata ferita, ho paura di parlarne. Avere vicino lui mi ha aiutato tanto. Stiamo insieme da circa un anno ma ho voluto tenere questo amore nascosto perché i rapporti vanno tutelati. Ho cercato di tenere questo amore molto nascosto, perché hanno poi cominciato a dire che lui è un toy-boy. Quanti anni ha? 36. Io? Quelli che dimostro”.

CHI È GIANLUCA? – Gianluigi Martini è un imprenditore di 35 anni, di origini cosentini e laureato in Giurisprudenza. Il ragazzo non è estraneo al mondo televisivo, infatti, collabora con una nota società di produzioni televisive. Martini ha deciso di voler rendere ancora più pubblica e ufficiale la sua storia con la Marini, postando vari scatti insieme. In uno di questi, Gianluigi rivela: “Con te, il posto più bello del mondo”. Sempre recentemente, l’imprenditore calabrese aveva pubblicato un’altra foto insieme alla sua dolce metà mentre erano al mare, scrivendo come didascalia: “L’emozione più bella è quando due cuori sorridono”.

IL VIAGGIO A BELGRADO – Per festeggiare i loro primi sei mesi, la coppia aveva deciso di concedersi una vacanza romantica fuori dall’Italia. La meta è stata Belgrado, lì i due hanno alloggiato in uno degli hotel migliori la cui suite era di 350 metri quadrati. Durante quel viaggio, Gianluigi aveva voluto rendere partecipi i follower, postando varie foto in compagnia della Marini.

LE DELUSIONI AMOROSE – Dopo delle storie che si erano rivelate delle tristi delusioni, Valeria è tornata a sorridere. Prima di Gianluigi, la showgirl è stata legata sentimentalmente a Patrick Baldassari, con cui ha poi partecipato a Temptation Island Vip. È stato proprio durante il programma che la bionda stellare ha conosciuto il tentatore Ivan Gonzalez, noto per essere stato tronista a Uomini e Donne. Finita la sua storia con Patrick, la donna ha avuto un breve flirt con il bello spagnolo. Ora, però, sembra proprio che Valeria sia finalmente felice e innamorata con il suo Gianluca.