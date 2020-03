Valeria Marini: rivelazioni shock, una relazione passata con un calciatore dell’Inter

Valeria Marini, affermata attrice e conduttrice televisiva, si è lasciata sfuggire un segreto durante un’intervista. Una misteriosa relazione passata.

IL SEGRETO – La show girl è nota per il suo fisico mozzafiato. Capelli biondissimi, occhi azzurri e un sorriso angelico. Ma oltre che per il suo aspetto e il suo lavoro, è famosa anche per la sua relazione storica con Vittorio Cecchi Gori. Dopo essersi separata dal grande produttore cinematografico, si è invaghita di due imprenditori, Giovanni Cottone e Patrick Baldassari. Con il primo l’amore è svanito quasi subito, neanche un anno dopo il matrimonio. Relazione fugace anche con il secondo, avvenuta durante la prima edizione di “Temptation Island VIP”. Mentre attualmente sembra essersi decisamente innamorata del PR, Gianluigi Martino. Ma a quanto pare un suo ex compagno è passato inosservato presso i fan di Valeria Marini. Una rivelazione svelata dopo anni mentre la show girl veniva intervistata da Simona Ventura. «Ho avuto un fidanzato calciatore, ma non ho mai detto chi».

IL MISTERIOSO CALCIATORE – Basandoci su quanto detto da Marini, il calciatore a cui si riferisce avrebbe fatto parte dell’Inter, più precisamente dell’Inter dei record datato 2010. Ma nonostante il forte indizio, difficile fare nomi senza cadere nell’inevitabile cerchio della falsità, delle menzogne, o delle semplici ipotesi e teorie. Lasciamo quindi ai fan il piacere dell’indagine, avendo già fornito una buona pista iniziale.