Valeria Marini si racconta: “Subito violenze e delusioni”

Nella sesta edizione del Grande Fratello Vip ha visto l’entrata recente di Valeria Marini. Precisamente nel 78° giorno del reality show più famoso d’italia, la 54 enne showgirl italiana insieme al suo compagno Giacomo Urtis e Biagio D’Anelli sono entrati nella casa in qualità di nuovi concorrenti. La donna fin dal suo arrivo non si è mai risparmiata, partecipando attivamente sia ai momenti di grande tensione, offrendo la propria opinione, sia a momenti di grande divertimento

Nel corso della recente puntata ossia la tredicesima, Valeria Marini si è lasciata andare ad alcuni racconti molto intimi, riguardanti alcune sue storie d’amore vecchie. La sua prima esperienza, avvenuta quando era molto giovane fu molto brusca e traumatica: “Ero molto giovane, avevo 16 anni e lui era molto più grande di me, aveva circa 30 anni. Mia madre in quel caso mi tirò fuori da quella cosa, ma è successo altre volte di restare vittima di persone che sembravano innamorate di me, per poi diventare aggressive. Forse per carattere mio, forse perché non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a farlo”.

Successivamente a queste prime esperienze, ci sono state altre storie amorose importanti della Marini. Ha avuto una lunga relazione con Vittorio Cecchi Gori, produttore cinematografico, sostenendolo anche durante il suo fallimento economico. I due si sono lasciati e ripresi più volte, anche a cavallo della detenzione del produttore fiorentino: “Ho avuto una storia molto importante con lui in un momento tremendo e sono stata vicino a lui dalla mattina alla sera perché quelle cose non le meritava”.

Nel 2013 sposò l’imprenditore Giovanni Cottone, ma il quale durerà meno di un anno: “Io dovevo sposarmi col mio testimone preferito che eri tu (riferendosi a Signorini, ndr). Il matrimonio è stato perfetto, tutto impeccabile tranne lo sposo. Il giorno dopo avevo capito già tutto, semplicemente lui è sparito, ha detto che doveva partire per un viaggio. Purtroppo io sono caduto in una trappola tremendamente e non a caso ho avuto l’annullamento alla Sacra Rota in quattro mesi”

L’attrice italiana, nonstante le tante delusioni avute in questi anni, non ha mai smesso di credere nell’amore come lei stesso ha dichiarato: “Credo nell’amore, credo che l’amore esista e che ci siano persone che sanno amarti e rispettarti […] Sono ancora in tempo, sono ancora signorina e credo nell’amore”. Attualmente la Marini conduce una relazione con il chirurgo italo-venezuelano Giacomo Urtis, e chissà che quest’ultimo non possa essere l’uomo definitivo della showgirl.