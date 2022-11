Valerio Scanu, rivela: “Nel 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone”

Ospite a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone in onda ogni pomeriggio su Rai1, Valerio Scanu ha parlato del difficile e duro periodo vissuto nel 2020. Durante quell’anno, infatti, il cantante si è sottoposto ad un delicato intervento per un tumore e la morte del padre Tonino.

“Mi hanno asportato metà polmone” – Ai microfoni di Serena Bortone l’ex volto di Amici ha parlato della sua malattia, raccontando, come riportato da IsaeChia, dell’operazione avvenuta nel 2020: “Nel marzo del 2020 sono stato operato, mi hanno asportato metà polmone. In quel periodo ero solo, non volevo nessuno, mi sono schermato, credo che in fondo volessi fare l’eroe. Con i medici lo abbiamo sempre chiamato il tumoretto, era una roba di neanche 2 centimetri, ma non si poteva fare l’esame con l’ago istologico perché era molto centrale”.

Scanu ha poi aggiunto: “L’esame estemporaneo istologico accertò che si trattava di adenocarcinoma, quindi un tumore maligno, mi hanno tolto tutti i linfonodi, ma non c’è stato bisogno di terapia”.

È poi sceso nei dettagli, svelando come ha vissuto la malattia con i suoi genitori, ossia non raccontandogli la verità: “A mio padre dissi che era una cicatrice, nella videochiamate mi toglievo l’ossigeno per non farlo preoccupare. E per non farlo venire in ospedale mi sono inventato un’ordinanza del Comune di Roma, e che se fosse venuto senza permesso durante le restrizioni per il covid lo avrebbero arrestato”.

Ha poi parlato del padre e della sua scomparsa, avvenuta a dicembre 2020 a causa del Covid: “L’unico cruccio che ho è che mio padre poi è morto di covid, anche questa una malattia che ha compromesso i suoi polmoni: nutro un senso di colpa perché ho pensato che si fosse caricato sulle sue spalle la mia malattia. Dopo la sua morte mi sono riempito di impegni, lavoro, studio, tutto pur di dimenticare ma la cosa va rielaborata: sto facendo un percorso da uno psicoterapeuta, ho capito che avevo fatto un lavoro di diciassociazione, a volte pensavo che non fosse mai esistito”.

“Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo” – Valerio Scanu ha poi parlato di Luigi Calcara, suo compagno, a cui pochi giorni fa ha fatto la proposta di matrimonio: “Ho semplicemente fatto la proposta di matrimonio all’uomo che amo. Non ho mai voluto etichettarmi in un modo o nell’altro, men che meno ho pensato di sfruttare a mio vantaggio un eventuale coming out.

Dopo averla fatta, sabato sera al compleanno di Luigi ho mandato il video alla chat di famiglia. Mia mamma mi ha detto che è un passo importante, che bisogna essere sicuri”.