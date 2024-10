Valerio Staffelli, dopo il servizio su Fedez: “L’ho contattato, mi ha detto che ci vedremo in tribunale”

In una recente puntata di Striscia la Notizia, è stato mandato in onda il servizio dove Valerio Staffelli consegnava a Fedez l’ennesimo tapiro d’oro. Questa volta il “premio” gli è stato attribuito anche a causa dell’arresto di Christian Roseillo, la sua guardia del corpo, coinvolta nelle indagini relative alle curve ultras, di cui si sta molto discutendo negli ultimi giorni.

A distanza di qualche giorno dalla messa in onda della puntata, l’inviato ha dichiarato di aver contattato il rapper. Inoltre, Valerio ha rivelato che Federico gli avrebbe detto che è pronto ad andare per vie legali con lui.

“L’ho contattato, mi ha detto che ci vedremo in tribunale” – Intervistato da Michelle Hunziker nel corso di una puntata di Striscia la Notizia, Staffelli ha parlato del tapiro consegnato all’ex marito di Chiara Ferragni. Stando a quanto rivelato dall’inviato, al rapper non sarebbe andato giù il servizio:

“Fedez non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali, che non mi sembra il caso di diffondere, nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Si è innervosito. Ha anche detto che mi porterà in tribunale. Si è molto arrabbiato, perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez. Com’è finita quella vicenda? A saperlo, bisognerebbe chiederlo a Iovino.

Ha detto che ci vedremo in tribunale e che se vogliamo fare un altro servizio con Luis Sal che dice ‘dillo alla mamma, dillo all’avvocato’, possiamo anche farlo perché a lui non fa più ridere. A me invece fa sempre ridere. Se si è offeso perché gli ho chiesto della sua bibita? Io ho solo chiesto della bibita, non ho parlato male del prodotto. Non come ha fatto invece Tony Effe nel suo dissing”.