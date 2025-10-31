Valtellina, incidente di uno scuolabus che esce di strada: 5 feriti

Il mezzo stava portando 9 studenti verso Bormio e si è ritrovato ad uscire di strada e finire in un torrente. 5 i feriti lievi, con l’autista in condizioni gravi ma non in pericolo di vita fortunatamente

Incidente in Valtellina

Uno scuolabus che portava degli studenti è uscito di strada in Valtellina, all’altezza del territorio di Valfurva. Dopo essere precipitato per qualche metro, il mezzo si è infatti ribaltato per poi finire nel torrente Fredolfo.

Quattro ragazzi minorenni sono trasportati immediatamente in ospedale, con anche l’autista 39enne ferito. I giovani ragazzi sono rimasti feriti lievemente, mentre sono più gravi le condizioni dell’autista che però non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Le cause dell’incidente

Stando a quanto emerso, le cause dell’incidente sarebbero riconducibili ad un malore avuto dall’autista durante la guida. Sul posto sono accorsi immediatamente i vigili del fuoco, con conseguente chiusura provvisoria del tratto di strada proprio per consentire le operazioni di recupero del mezzo. Secondo le ricostruzioni il veicolo ha fatto un volo di circa 7-8 metri prima di fermarsi nel torrente indicato. Erano le 7.30 di questa mattina e tutto è avvenuto probabilmente a causa di un malore del conducente, che ha perso il controllo del veicolo e si è ritrovato vittima dell’incidente.