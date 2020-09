Valter De Maggio: “E’ fatta per Milik alla Roma. Dzeko alla Juve”

Roma e Napoli sono molto vicine a chiudere l’affare Milik. Nelle scorse ore i due club hanno trovato un accordo sui 25 milioni di euro totali tra prestito, obbligo di riscatto e bonus in base ai risultati raggiunti.

I giallorossi stanno lavorando per convincere l’attaccante polacco, ma, stando a quanto riporta il giornalista Valter De Maggio, vicino alle vicende partenopee, l’operazione è ormai cosa fatta.

Ecco le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Radio Goal:

“Milik si è oramai convinto ad accettare la destinazione Roma e quindi c’è stata la svolta. I due club stanno per definire l’affare sulla base di venticinque milioni di euro totali.

Con il passaggio del centravanti polacco alla corte di Fonseca si sblocca anche l’affare che porta Dzeko alla Juventus, condizione necessaria per liberare il posto per l’attaccante ormai ex azzurro. Non resta che attendere le novità che arriveranno a breve, tuttavia posso affermare tranquillamente che Milik in giallorosso è cosa fatta”.