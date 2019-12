Valter De Maggio: “Il Napoli ha messo a segno un colpo straordinario”

Nonostante un mercato estivo condotto in modo ottimale da parte della SSC Napoli, la società partenopea si trova in una posizione umiliante nel campionato di Serie A. In caso di ulteriori risultati negativi, infatti, gli azzurri si troverebbero addirittura a lottare per non retrocedere.

Una situazione che, nonostante gli Ottavi di Champions conquistati, ha portato Aurelio De Laurentiis ad esonerare l’allenatore Carlo Ancelotti. Al suo posto, il numero uno azzurro ha deciso di mettere sotto contratto Gennaro Gattuso, un sergente di ferro per cercare di riportare gli azzurri nelle posizioni che contano.

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni Valter De Maggio. Quest’ultimo, oltre ad analizzare i possibili colpi in entrata nel mercato di gennaio, ha parlato anche di un acquisto messo a segno durante la campagna estiva di calciomercato: “Durante il mercato estivo, Cristiano Giuntoli ha chiuso un colpo davvero straordinario acquistando un fenomeno. Mi riferisco a Kostas Manolas. Si tratta di un vero e proprio capolavoro da parte del dirigente azzurro“.

De Maggio ha poi parlato di Ibrahimovic: “Che io sappia Zlatan Ibrahimovic andrà al Milan, il giocatore svedese tornerà in Italia, ma nella squadra che l’ha già visto trionfare in passato. Queste le notizie che arrivano. Poi ci sono diverse voci di mercato che riguardano il Napoli“.

Sulla radio ufficiale del Napoli, quindi, Valter De Maggio ha chiuso le ipotesi di un trasferimento dello svedese in azzurro mentre ha esaltato uno degli acquisti più costosi di sempre della SSC Napoli: Kostas Manolas.