Valter De Maggio: “Pellegrini al Napoli già il 1 giugno”

Era un nome che per il Napoli era già iniziato a circolare a dicembre, quando sembrava addirittura che potesse essere a un passo, ma alla fine Lorenzo Pellegrini è rimasto alla Roma. Questa trattativa, tuttavia, sembra tutt’altro che archiviata secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio nel corso della sua trasmissione Radio Goal andata in onda ieri sulle frequenze radiofoniche dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli.

Il centrocampista classe 1996 durante il periodo di crisi della Roma di quest’anno ha avuto un rapporto un po’ burrascoso con la piazza giallorossa, per cui complice anche il suo contratto in scadenza a giugno 2026, si era preannunciata una sua cessione già nel calciomercato invernale dato l’interesse del Napoli.

Il DS Manna alla fine ha abbandonato la trattativa virando sul profilo dall’estero di Billing. Ma stando a quanto riportato ieri da De Maggio ci sono ancora possibilità per un suo approdo in azzurro la prossima estate.

A favorire ancora di più questa possibile trattativa è il reciproco gradimento tra il calciatore e Antonio Conte. Addirittura De Maggio riferisce che il tecnico salentino sarebbe “pazzo” di Pellegrini, per cui lo vorrebbe a tutti i costi come rinforzo per la prossima finestra di mercato.

Per chiudere, il direttore di Radio Goal ha anche fatto una data precisa: il primo giugno. Una settimana dopo la fine del campionato di Serie A, quindi, l’attuale capitano della Roma potrebbe finalmente trasferirsi a Napoli. Non note, per ora, le cifre economiche dell’operazione, ma considerando la scadenza di contratto dell’anno prossimo non si dovrebbe trattare di un’operazione troppo onerosa.