Valutazione da record per Samardzic, il Napoli è interessato

Così come anticipato, nell’ultima sessione di mercato il Napoli non ha portato a segno clamorose operazioni. Gli occhi, però, sono puntati verso la finestra di mercato estiva quando diversi big potrebbero dire addio alla maglia azzurra.

Un altro nome caldo sulla lista di Giuntoli è quello di Lazar Samardzic, centrocampista dell’Udinese che ha stregato il ds. Il prezzo fissato dai friulani si aggira intorno ai 40 milioni di euro e non è ancora chiaro se il presidente De Laurentiis voglia davvero concludere l’affare in vista dell’estate 2023.

Certo è che Samardzic ha rubato il cuore di Giuntoli e Spalletti fin dall’ultima gara al Maradona. Agli azzurri, poi, si aggiunge anche il Milan che sta tenendo d’occhio il ragazzo.

Già a gennaio si parlava dell’interesse degli azzurri che, tuttavia, non sono riusciti a portarlo a casa. In ogni caso, non è escluso che possano ritornare alla carica nei prossimi mesi per trattare poi nella finestra di mercato estiva quando a Napoli potrebbero essere riviste alcune situazioni in uscita.