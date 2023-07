Van de Beek, continua il pressing della Roma

Donny van de Beek è senza dubbio uno degli esuberi del Manchester United, con la porta spalancata per lasciare l’Old Trafford quest’estate e un’occasione d’oro per la Serie A

Nemmeno l’arrivo del tecnico olandese sulla panchina dell’Old Trafford è servito a Van de Beek per avere minuti di gioco, il che alimenta le voci sul suo trasferimento per la stagione 2023/2024, essendo quello lo scenario in cui la Roma cercherebbe di rinforzare il suo centrocampo con un giocatore che ha l’approvazione del tecnico portoghese José Mourinho, che è stato il principale sostenitore di un tale trasferimento, per il quale i rossoneri potrebbero pagare circa 20 milioni di euro.

Possibilità di addio

Come abbiamo detto, è stato lo stesso Mou a fare il nome di Van de Beek come possibile alternativa per migliorare la rosa della Roma per la stagione 2023/2024, cercando di risolvere la preoccupante mancanza di profondità della squadra giallorossa, cosa che verrebbe risolta a centrocampo con un Donny van de Beek che potrebbe essere uno dei nomi più importanti del mercato dei trasferimenti della Serie A.

La Roma valuterà nei prossimi giorni il da farsi, ma ci sarebbe già un’idea sulla possibile formula del trasferimento e sarebbe quella del prestito. I giallorossi opterebbero per un prestito con diritto di riscatto magari, anche se le possibilità sono per ora ridotte al minimo. Tiago Pinto è a caccia di profili a parametro zero, Van de Beek è stato proposto ma la risposta è stata rispedita momentaneamente al mittente. Non è detto, però, che non possa riaccendersi immediatamente.