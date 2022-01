Van de beek vuole lasciare lo United, due italiane su di lui

Donny Van de beek potrebbe abbandonare Manchester già da questo Gennaio. L’Olandese è ai margini del progetto

Non ha mai esaltato e ne si è mai esaltato. Il percorso di Donny Van de beek in Inghilterra è tutto meno che elettrizzante. Il calciatore non si è mai integrato, con quei 39 milioni di euro spesi oltre un anno e mezzo fa che non hanno fruttato l’investimento. Il calciatore è apparso inadatto sin da subito, con ben poche presenze all’attivo rispetto a quanto si sperasse.

Il giocatore Olandese si è ritrovato sin da Gennaio 2021 a provare la fuga, finendo sempre più lontano dai radar del centrocampo dei Red Devils. L’ex Ajax ora potrebbe muoversi, cercando rilancio altrove.

Un nuovo tentativo

Le squadre più interessate al calciatore provengono dall’Italia. Juventus e Inter provarono già ai tempi in cui militava in Olanda a comprare il calciatore, finendo poi beffate dai soldoni Inglesi.

Ora il valore di mercato del giocatore si è abbassato di tanto e entrambe le compagini potrebbero fare un tentativo. Van de beek vale al momento 25 milioni di euro, con il Manchester United che potrebbe chiedere qualcosa vicino a quella cifra.

L’Inter non sembra essere in grado di fare un investimento del genere per Gennaio, dunque potrebbe eventualmente rimandare a quest’estate. La Juventus però potrebbe provare il colpo e affondare, specialmente nel caso in cui dovesse uscire Ramsey. L’ex Ajax è nei radar bianconeri da quasi tre stagioni e un suo arrivo potrebbe esser assai gradito, sia da tifosi che da dirigenza.