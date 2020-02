Van Dijk-Juve, altre voci dall’Inghilterra: ecco cosa c’è di vero sull’affare

Nella giornata di ieri il “The Sun” ha svelato una clamorosa indiscrezione relativa al mercato della Juventus: i bianconeri sarebbero sulle tracce di Virgil van Dijk, pronti a mettere sul piatto un’offerta da 150 milioni di sterline (circa 180 milioni di euro) per aggiudicarsi il centrale del Liverpool nella prossima estate.

INTERESSE – Stamani dall’Inghilterra sono giunte ulteriori voci relative all’affare, ma al momento dall’Italia non è arrivata alcuna conferma. Van Dijk è ritenuto uno dei centrali più forti in circolazione e, come tutti i grandi club europei, la Juventus lo monitora con attenzione qualora dovesse aprirsi uno spiraglio per la cessione. Tuttavia da qui a parlare di vera e propria trattativa ce ne passa.

EREDE – Un fondo di verità alle voci ci mercato comunque c’è, la Juventus sta pensando all’erede di Giorgio Chiellini e vorrebbe prelevare un giocatore di livello che possa garantire solidità alla retroguardia bianconera. In tal caso van Dijk rappresenterebbe la soluzione ideale dato che si ritroverebbe in coppia con de Ligt, suo compagno di nazionale.

FUTURO – E’ possibile, inoltre, che van Dijk decida di lasciare il Liverpool qualora vincesse la seconda Champions consecutiva e mettesse le mani sulla Premier (il Liverpool è primo a 22 punti di vantaggio sul City). Raggiungendo entrambi gli obiettivi, l’olandese potrebbe cambiare casacca per trovare nuovi stimoli, in tal caso l’ipotesi Juve diverrebbe concreta.