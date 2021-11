Vanessa Incontrada, le foto con il compagno Rossano Laurini

È un periodo lavorativo proficuo quello di Vanessa Incontrada, nota conduttrice e attrice televisiva. La 42enne, infatti, ultimamente l’abbiamo vista spesso in tv per la gioia dei suoi fan. Come va l’amore? A giudicare da alcuni scatti circolati in rete, alla grande.

L’amore con Rossano Laurini

La storia con il suo attuale compagno, Rossano Laurini, è iniziata ben 14 anni fa a Follonica, in uno dei locali gestiti proprio dall’uomo. Il loro è stato un amore travolgente ma anche piuttosto complicato perché a quei tempi la Incontrada era fidanzata con Andrea Palmieri e la sorella di quest’ultimo proprio con Laurini. Le due, infatti, erano molto amiche ma inevitabilmente dopo questi avvenimenti si sono allontanate.

Tuttavia, Vanessa ha spesso spiegato di non aver “rubato il marito” alla sua ex amica poiché la loro storia era già al capolinea da molto tempo prima che subentrasse lei. Più volte, inoltre, Chiara Palmieri ha bacchettato la Incontrada accusandola di essersi allontanata da lei. Sta di fatto che ormai sono 14 anni che Vanessa e Rossano sono una coppia e nel 2008 è nato anche loro figlio, Isal. Per vedere le foto insieme, cliccate qui.

Il lavoro

Come vi avevamo anticipato ad inizio articolo, è una stagione proficua per la conduttrice, la quale si è seduta sul bancone di Striscia La Notizia con Alessandro Siani. Conclusa l’esperienza con il programma di Antonio Ricci, la donna è tornata alla conduzione di Zelig con Claudio Bisio, uno show che ha segnato la storia della tv italiana.

Infatti, entrambi erano visibilmente commossi ed emozionati per questo ritorno in tv e la prima puntata ha registrato un tassi di ascolti altissimo. Insomma, alcuni programmi televisivi sono duri a morire. “Sembra ieri” hanno detto Claudio e Vanessa.