Vantaggi e svantaggi dei casinò non AAMS: tutto quello che c’è da sapere

Il boom del gambling online è ormai una realtà di fatto. I numeri del gioco d’azzardo digitale sono tutti al rialzo, grazie anche all’apertura di un numero crescente di casinò non AAMS. Questi portali attirano grandi quantità di giocatori italiani ed europei, proponendo loro un vasto assortimento di giochi e di bonus. Il meccanismo di intrattenimento offre dei vantaggi che i classici casinò non riescono a sfruttare. In breve, la differenza non sta tutta nella sola autorizzazione AAMS. Un delicato equilibrio di vantaggi e svantaggi garantisce a queste case da gioco senza licenza ADM un grande successo. I casinò non ADM sono l’autentica punta di diamante del mondo del gambling online.

Vantaggi dei casinò non AAMS

I casinò senza licenza AAMS attirano un numero crescente di giocatori grazie a dei vantaggi specifici. L’assenza di un’autorizzazione statale italiana permette a questi casinò online stranieri di offrire uno spettro di giochi, bonus e intrattenimenti molto più ampio. Sintetizzando per punti, si può affermare che tra i vantaggi garantiti dai casinò privi di licenza AAMS spiccano:

Un maggior numero di giochi . Il riferimento va qui alle slot machine, alla varietà dei loro temi, così come al poker online e alle sue varianti, ma non solo. Blackjack e roulette dominano la scena, insieme a intrattenimenti vecchi e iconici, o nuovi e coinvolgenti.

Bonus più allettanti . Si va dalle free spins per le slot, fino a promozioni di benvenuto con o senza deposito minimo. Queste offerte di solito sono molto più nutrite rispetto a quelle dei siti muniti della tradizionale licenza ADM.

Nuovi metodi di prelievo e deposito . I casinò non ADM di solito sono aperti all’uso di metodi di pagamento innovativi. A titolo di esempio, si distinguono senza dubbio le più recenti e diffuse criptovalute, dai Bitcoin all’Ethereum, usate per transazioni anonime più rapide e sicure.

Svantaggi dei casinò non AAMS

Ragionando con attenzione, emerge subito un primo e chiaro svantaggio dei casinò senza autorizzazione AAMS. Essendo questi siti spesso stranieri, le sessioni di gioco LIVE sono meno nutrite e attraenti per i giocatori italiani. La ragione è evidentemente la barriera linguistica che separa il casinò dall’utenza italiana. La mancanza di immediatezza potrebbe portare le sessioni LIVE a essere meno coinvolgenti per utenti che non capiscono bene la lingua parlata dal dealer o dagli altri giocatori.

Il problema della lingua intacca anche un altro servizio: l’assistenza ai clienti. Vale la pena specificare che i migliori casinò non AAMS sfruttano le più avanzate tecnologie di crittografia per proteggere le transazioni e i dati personali dei loro clienti. Sono dunque casinò non AAMS sicuri e affidabili, ma potrebbero non supportare la lingua italiana. Questo crea un problema quando dei giocatori italiani desiderano avvicinarsi a nuovi giochi, di cui non conoscono ancora le regole, o quando vogliono chiedere supporto al casinò per un qualsiasi problema. L’intrattenimento e la voglia di divertirsi spesso uniscono i giocatori più lontani. Le barriere linguistiche, però, purtroppo esistono ancora.

Considerazioni legali e di sicurezza

Vale la pena di approfondire la questione sui casinò online non AAMS, affrontando il tema della licenza. Dietro questa autorizzazione, si nasconde la principale differenza tra le case da gioco ADM e non ADM. A cascata, dal rilascio o meno della licenza italiana, deriva la lista di vantaggi che si sono visti, e che stanno attirando l’attenzione di nuovi giocatori.

Comprensione dell’AAMS

Come ormai si deduce, la principale differenza tra i due tipi di casinò risiede nell’autorizzazione statale. Per prima cosa, bisogna dunque conoscere l’ex AAMS. Questa è l’ex Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, che da pochi anni ha lasciato spazio all’ADM, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Dietro queste sigle, si nasconde l’ente che gestisce il gioco d’azzardo legale nel territorio fisico e digitale italiano. L’ex AAMS rilascia ai soli siti meritevoli un’autorizzazione che non soltanto legittima la casa da gioco online, ma scatena anche altre conseguenze.

In primo luogo, un casinò autorizzato ADM ha l’obbligo di pagare le tasse sui suoi introiti di gioco e sui jackpot rilasciati ai suoi giocatori. Inoltre, deve sottostare anche alle regole statali sulla sponsorizzazione degli intrattenimenti, e rispettare tutti gli altri criteri legislativi italiani in merito al gioco d’azzardo. L’ADM verifica continuamente il rispetto di questi criteri da parte dei casinò con licenza AAMS, e penalizza fortemente quelli che non la possiedono.

Differenze tra casinò AAMS e non AAMS

Si può sintetizzare tutta la panoramica fatta sui casinò AAMS e non AAMS in una semplice tabella riassuntiva. Ovviamente, il possesso della licenza ADM è soltanto la prima delle differenze che separano i due tipi di casinò online.

Casinò AAMS Casinò non AAMS Licenza AAMS/ADM Sì No Sicurezza garantita dallo Stato Italiano Sì No Presenza di bonus Sì Sì Tassazione sui giochi e jackpot Sì No Supporto in lingua italiana Sì Non sempre

Misure di sicurezza nei casinò non ADM

Un casinò non ADM permette ai suoi giocatori di intrattenersi in sicurezza. I sistemi di protezione adoperati da questi portali restano gli stessi, dalla crittografia SSL alla gestione dei dati personali dei clienti contro eventuali malintenzionati. La differenza sta tutta nel solo riconoscimento statale, che nei casinò non autorizzati manca. Verificare le recensioni degli altri utenti e le dichiarazioni dei portali a proposito della tecnologia adoperata è il primo passo per un’esperienza di gioco sicura, anche sui siti non ADM.

Verifica della legittimità dei casinò non ADM

Sebbene in Italia la licenza ex AAMS o ADM sia centrale, nella regolazione del gioco d’azzardo, questa non è l’unica autorizzazione esistente. I casinò stranieri spesso fanno riferimento a norme diverse, e ottengono licenze differenti da quella italiana. In questo modo, dimostrano comunque un’alta soglia di affidabilità, pur se non direttamente riconosciuta dall’ADM. La licenza del governo di Curaçao è un chiaro e valido esempio. Allo stesso modo, si distingue la licenza rilasciata dall’UK Gambling Commission. Infine, si può segnalare la serietà della licenza rilasciata dalla Malta Gambling Authority. In sintesi, compito del giocatore è quello di verificare che il sito di casinò sia munito di una delle migliori licenze in circolazione. Questa autorizzazione conferisce affidabilità ai giochi e ai servizi presenti sulla piattaforma, anche se questa non possiede la licenza specifica dello Stato Italiano, rilasciata dall’AAMS.

Vale la pena giocare sui casinò stranieri?

Volendo dare una risposta sintetica e conclusiva, sì, vale la pena di giocare sui casinò online stranieri. Questi hanno un’offerta di intrattenimenti che i casinò AAMS non raggiungono. Le slot presenti in piattaforma sono più numerose e ricche, per temi e funzionalità. Così, anche i tipi di bonus sono più variegati e ghiotti per i giocatori occasionali o abituali. Questo sistema rende già i casinò non ADM particolarmente attraenti per gli utenti. Infine, questi portali garantiscono anche elevati standard di sicurezza, nella maggior parte dei casi. Spetta all’utente assicurarsi che il portale sia affidabile, verificando le recensioni del casinò e i sistemi di controllo della privacy e delle transazioni adoperati. In ogni caso, l’assenza di controlli legislativi e fiscali da parte dell’ADM garantisce un’esperienza di gioco più ricca e completa a tutti i giocatori desiderosi di provare. Restano ovviamente ferme e intoccabili le norme etiche sul gioco responsabile, da rispettare su qualsiasi piattaforma di gambling.