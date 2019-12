Varriale sicuro: “Koulibaly-Napoli, aria di addio già a gennaio: Ancelotti…”

La vittoria contro il Sassuolo ha riportato il sorriso alla SSC Napoli, con i tifosi e i calciatori che sono ritornati in buoni rapporti. Nonostante ciò, la società sta facendo diverse valutazioni circa i giocatori presenti in squadra ed alcuni di loro potrebbero fare le valigie già nei prossimi giorni.

A lanciare un’importante notizia di mercato è il giornalista Livio Varriale, il quale ha deciso di parlare della situazione riguardante Kalidou Koulibaly. Ecco quanto scritto su Twitter: “Signori, ricordatevi le parole di questa estate. Ancelotti in Inghilterra al City, ora Everton, e Koulibaly che lo seguiva. Così come avevo detto che il presidente aveva rifiutato offerta sotto i 100 milioni dal Manchester United. Koulibaly da gennaio potrebbe andare o lì o là”.

La notizia di Livio Varriale viene confermata anche da diverse testate, italiane ed estere. In particolare, proprio dall’Inghilterra arrivano notizie non proprio confortanti per i tifosi napoletani.

Secondo quanto riportato dal Daily Star, infatti, il difensore azzurro avrebbe già informato la società partenopea della sua volontà di andare via da Napoli nel 2020, che sia a gennaio o a giugno. Inoltre, arrivano notizie che anche lo stesso Aurelio De Laurentiis si starebbe convincendo a cedere il suo campione.

Il prossimo giugno, infatti, Kalidou Koulibaly compirà 29 anni e per Aurelio De Laurentiis rappresenta l’ultima opportunità per cedere il suo gioiello ad una cifra importante. La sua valutazione, infatti, è già scesa di molto a seguito della sua stagione non esaltante e il presidente, al momento, si dovrà accontentare di poco più di 80 milioni di euro.