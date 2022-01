Vecino sempre più lontano dall’addio, ma Marotta punta su Frattesi

Sensi in viaggio verso la Sampdoria, tuttavia, allontana l’addio di Matias Vecino. Questo è quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport:

“L’uruguaiano, almeno per il momento, appare intenzionato a restare: più che avere spazio, punta ad essere libero di scegliere la nuova sistemazione, tenendosi aperte tutte le possibilità, senza le limitazioni del mercato di gennaio”.

Nessun innesto in mediana, quindi, con la sola partenza di Sensi: restano in 6 per tre posti. L’obiettivo per quella zona di campo è chiaro da tempo: Frattesi del Sassuolo.

“Sarà Marotta ad occuparsi della pratica, facendo leva sugli ottimi rapporti con Carnevali, in modo da inserire una o più contropartite tecniche”, assicura il Corsport.