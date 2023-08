Veiga-Napoli, AS annuncia: “Accordo trovato col Celta, ufficialità entro l’inizio della prossima settimana”

Un grande annuncio arriva dalla Spagna da parte del quotidiano AS riguardo il calciatore del Celta Vigo, Gabri Veiga. Secondo quanto riportato dai colleghi iberici, il calciatore spagnolo sarebbe ad un passo dal trasferirsi ufficialmente alla SSC Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis che avrebbe trovato l’accordo anche con il club proprietario del cartellino.

Il Napoli non pagherà al club spagnolo l’intera clausola da 40 milioni di euro, ma una cifra leggermente inferiore comprensiva, però, di alcuni bonus legati agli obiettivi del calciatore e alla futura cessione del centrocampista. Il calciatore, sottolinea AS, ha già accettato la destinazione e la trattativa potrebbe concludersi tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima. Il quotidiano, infine, riporta che comunque bisognerà attendere qualche giorno dal momento che i club stanno ancora discutendo su alcuni dettagli.

Le parole rilasciate da Rafa Benitez ai microfoni de La Gazzetta dello Sport era un’anticipazione del colpo dal da parte del Napoli: “Arriva da una grande stagione, ha l’età e il potenziale per crescere e diventare un giocatore importante. È normale che attragga l’attenzione di top club europei, con capacità economiche per affrontare il suo prezzo. Sappiamo che c’è un interesse ufficiale, vedremo come andrà a finire. Bisogna vedere come reagirà la squadra in caso di cessione“.