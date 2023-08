Veiga-Napoli, Benitez vuole Zanoli ed una trentina di milioni per concludere subito la trattativa

Tramite i suoi canali social, il giornalista Luca Cerchione scrive del Napoli e del mercato dei campioni d’Italia: “Il Napoli sta provando ad unire l’utile al dilettevole per arrivare a Gabri Veiga: al fine di abbassare il costo della clausola rescissoria, il club ha proposto al Celta Vigo alcune contropartite tecniche dalla lista degli ‘scontenti’. Il primo ad essere stato offerto è Gianluca Gaetano: l’agente non è intenzionato a lasciarlo un altro anno al Napoli, in quanto sostiene che il centrocampista sia abbastanza maturo per giocare“.

“Gli altri nomi proposti al club spagnolo sono: Mario Rui, Demme e Zerbin. La richiesta di mister Benitez, però, è Alessandro Zanoli. Nota a margine: Veiga non esclude Koopmeiners, anche se i partenopei non sono disposti a fare follie per il centrocampista dell’Atalanta, sentendosi anche numericamente completi dopo l’arrivo di Cajuste“, conclude il giornalista.

Il Napoli, quindi, continua a lavorare per chiudere il grande acquisto a centrocampo. La trattativa potrebbe presto concludersi inserendo nell’affare Alessandro Zanoli ed una somma cash di 30 milioni di euro. L’ex allenatore azzurro, Rafa Benitez, è innamorato del terzino azzurro che, attualmente, ha una valutazione tra i 6 e i 10 milioni di euro. Aurelio De Laurentiis, però, non prenderà in considerazione nessuna trattativa che preveda l’addio di Zanoli a titolo definitivo, in quanto considerato un punto fermo del presente e futuro.