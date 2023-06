Vendita dei diamanti: quali sono i vantaggi di affidarsi a un broker

Negli ultimi anni si è assistito a un sempre maggiore aumento della vendita di diamanti da parte di soggetti privati, una tendenza che sembra destinata a crescere sempre di più. I motivi per cui si è determinata questa crescita sono vari, ma quelli principali sono essenzialmente due, una economica e l’altra affettiva, più specificamente: la necessità di incrementare le proprie scorte di liquidità e il desiderio di liberarsi di un gioiello che ricorda una relazione sentimentale non conclusasi per il meglio.

Le modalità attraverso le quali un privato può vendere un diamante sono diverse; può per esempio utilizzare un sito di annunci online (l’esempio più classico è il celebre sito eBay); può vendere direttamente a un conoscente; può rivolgersi a un gioielliere indipendente che accetta diamanti in vendita da soggetti privati; può contattare una casa d’asta oppure sfruttare la propria rete di conoscenze per trovare un potenziale acquirente.

Vendita di gioielli tramite un broker: quali sono i vantaggi?

Un’altra possibilità di vendita, quella probabilmente più interessante, perché garantisce maggiori introiti e professionalità nella transazione, è quella di rivolgersi a un broker specializzato nella valutazione e nella vendita di gioielli con diamanti, pietre preziose, orologi lussuosi, ecc. È, per esempio, il caso di Auctentic, broker internazionale con sedi in Olanda, Belgio e Italia, uno dei principali punti di riferimento nel mercato della vendita di gioielli usati da parte dei privati. Grazie a un broker come Auctentic è, ad esempio, possibile effettuare la vendita di un anello con diamante in tempi rapidissimi, con la garanzia di ottenere la cifra più alta che il mercato dei gioielli usati possa offrire.

In sostanza, affidarsi a un broker per la vendita di diamanti può offrire diversi vantaggi. Ecco alcuni punti da considerare: