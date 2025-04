Venditore incontra l’acquirente per vendergli la sua moto, ma viene truffato

In quel di Milano, è tempo di caccia all’uomo. Qualche tempo fa, un signore aveva caricato online un annuncio, in cui vendeva la sua moto da cross. È inciampato, però, in una truffa.

Recentemente, è stato contattato da un potenziale acquirente, interessato al mezzo di trasporto. I due si sono messi d’accordo per incontrarsi da vicino e terminare la vendita. Le cose, tuttavia, non sono andate come il proprietario della moto sperava.

Mercoledì, il venditore si è recato nel luogo stabilito, nei pressi del mercato di Via di Ledro. Il compratore è sopraggiunto, alla guida del suo furgone, pronto a portare via il veicolo a due ruote.

Prima di procedere all’acquisto, ha chiesto di poter accendere la moto, così da controllare che fosse effettivamente funzionante; come scritto nell’annuncio online. Una volta salito in sella, tuttavia, il soggetto in questione è fuggito via, a bordo del mezzo.

Immediatamente, il proprietario ha chiamato le Forze Dell’Ordine. Gli agenti hanno sequestrato il furgone, lasciato sul posto. L’obiettivo è quello di trovare le impronte, per risalire al vero nome del ladro. Inoltre, l’uomo, durante la contrattazione ha usato un numero di telefono. Gli addetti stanno cercando di risalire alla cella telefonica, a cui il cellulare si è agganciato.