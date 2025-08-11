Ciro Venerato e la rivelazione su Adeyemi al Napoli: Antonio Conte ha scelto il suo esterno d’attacco?

Il mercato del Napoli entra in una fase decisiva e, per rinforzare la fascia offensiva, la priorità assoluta ha un solo nome: Karim Adeyemi. L’attaccante tedesco, attualmente al Borussia Dortmund, è considerato il profilo ideale da Antonio Conte per aggiungere velocità, imprevedibilità e capacità di incidere negli ultimi metri. La sua duttilità tattica e la possibilità di giocare sia a destra che a sinistra lo rendono perfetto per il sistema di gioco che l’allenatore azzurro sta plasmando.

A rivelarlo è l’esperto di mercato, Ciro Venerato: “Il Napoli ha preso una pausa di riflessione e non vorrebbe prendere un esterno, preferendo restare con Leonardo Spinazzola spostato in avanti dopo l’arrivo di Miguel Gutierrez […].Solo Adeyemi può far cambiare idea al Napoli, ma al momento il Borussia Dortmund lo conferma: qualora prendesse Fabio Silva o Sancho, allora lo cederebbe”. Il Borussia cederebbe il suo calciatore solo per oltre 40 milioni di euro.

Le indicazioni provenienti dall’ambiente partenopeo sono nette: o arriva Adeyemi, oppure la dirigenza potrebbe rinunciare del tutto a un nuovo esterno. Questo approccio testimonia quanto il calciatore sia ritenuto determinante per il progetto tecnico, al punto da non voler investire in alternative che non garantiscano lo stesso livello di qualità e prospettiva. Il tedesco, classe 2002, è reduce da stagioni importanti in Bundesliga e in Champions League, e rappresenterebbe un colpo sia sul piano tecnico che mediatico.

Sul fronte delle altre trattative, Jack Grealish sembra ormai sfumato, mentre per Antonio Nusa la richiesta economica, vicina ai 50 milioni di euro, appare eccessiva e fuori portata rispetto ai parametri fissati dal club di Aurelio De Laurentiis. Questo rafforza ulteriormente la centralità dell’obiettivo Adeyemi, che diventa di fatto l’unica reale pista percorribile.

In questo scenario, il Napoli sta lavorando sotto traccia per capire i margini di trattativa con il Borussia Dortmund e con l’entourage del giocatore. La volontà di Conte è precisa: partire la nuova stagione con un esterno rapido, tecnico e con margini di crescita, capace di spaccare le partite e adattarsi ai diversi schieramenti offensivi. Adeyemi incarna tutte queste caratteristiche e il club azzurro è pronto a fare uno sforzo importante per portarlo al Maradona.