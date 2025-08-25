Venerato annuncia: “Accordo totale per Hojlund: tutte le cifre dell’affare”. Novità sulla formula

Rasmus Hojlund è ormai vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. A confermarlo è l’esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, che ha fatto il punto sulla trattativa con il Manchester United, parlando di un’intesa ormai raggiunta tra le parti.

Secondo quanto riferito da Venerato, “pochi minuti fa Napoli e Manchester United si sono strette metaforicamente la mano: accordo totale e definitivo”. La formula prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato. Le condizioni legate a presenze, gol e qualificazione alla prossima Champions League appaiono tutt’altro che proibitive, rendendo di fatto quasi certa la permanenza dell’attaccante danese in azzurro.

Rispetto alle prime indiscrezioni, il Napoli è riuscito anche a migliorare le cifre dell’operazione. La somma del riscatto sarà infatti di 40 milioni di euro e non più 45, come emerso in precedenza. Una riduzione ottenuta grazie a due fattori: da un lato la necessità di garantire a Hojlund un ingaggio più elevato di quello percepito a Manchester, dall’altro la volontà dello United di liberarsi del giocatore, concedendo così un piccolo sconto al club di De Laurentiis.

Sul fronte contrattuale, Hojlund firmerà un accordo quinquennale con opzione per una sesta stagione, percependo un ingaggio da 5 milioni di euro a stagione. Restano da chiarire i dettagli relativi ai bonus, che potrebbero far lievitare ulteriormente lo stipendio dell’attaccante. Nei prossimi giorni i legali delle due società lavoreranno sugli aspetti burocratici, inclusa la gestione dei diritti d’immagine.

Si punta a completare tutto entro giovedì, in modo da permettere al giocatore di sostenere le visite mediche e unirsi subito al gruppo. Come sottolineato da Venerato, il Napoli ha sempre avuto un solo obiettivo per l’attacco: Rasmus Hojlund, dopo il no incassato per Zirkzee. Mai presi seriamente in considerazione altri profili. Ora manca solo l’ufficialità, che potrebbe arrivare direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis con il consueto tweet.