Venerato: “Firmino non rientra nei parametri azzurri”

Il Napoli sta davvero vivendo una stagione piena di successi che potrebbe vedere il ritorno dello scudetto all’ombra del Vesuvio dopo oltre trent’anni. Al momento, tutte le possibili valutazioni di mercato sono rimandate a giugno in quanto l’obiettivo è uno soltanto.

Sarà proprio nella prossime finestra di mercato, però, che gli azzurri dovranno rivedere alcune situazioni in uscita. Primo fra tutti, Osimhen potrebbe dire addio alla maglia azzurra in quanto già entrato nel mirino delle big europee che potrebbero piombare su di lui e tentare di sfondare il muro dei 100 milioni.

In questa prospettiva, gli scout sono già in esplorazione alla ricerca di giovani talenti da poter ingaggiare e far crescere in maglia azzurra. Il The Sun, infatti, aveva lanciato la clamorosa ipotesi di mercato riguardo l’interesse del Napoli nei confronti di Roberto Firmino, attaccante brasiliano in scadenza con il Liverpool.

Ma arriva la smentita da Ciro Venerato ai microfoni di Tg Sport: “Arrivano smentite miste ad irritazione su quanto scritto dal The Sun. Il Napoli non è assolutamente interessato allo svincolato attaccante Firmino. Il club partenopeo segue attaccanti più giovani e meno costosi. Il tetto ingaggi stabilito da Aurelio De Laurentiis è di 2,5 milioni netti (eccezione fatta solo per Osimhen). Quindi Firmino non rientra nei piani azzurri“.