Venerato: “Gennaro Gattuso a fine stagione lascerà il Napoli per sua scelta”

Dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Granada, le strade di Gennaro Gattuso e del Napoli sembrano essere sempre più lontane anche in virtù degli ultimi deludenti risultati in campionato.

Domenica ci sarà un’altra gara decisiva e complicatissima anche in Serie A: gli azzurri se la vedranno a Bergamo contro l’Atalanta in una grande sfida per la Champions League alla quale il Napoli arriva decisamente peggio. Una sconfitta significherebbe scivolare almeno al sesto posto potenzialmente a 5 punti di distacco dalla Juventus (qualora i bianconeri avessero la meglio in casa sul Crotone).

Secondo quanto riportato dal noto giornalista partenopeo Ciro Venerato durante il suo intervento alla trasmissione di Radio Kiss Kiss Napoli, Gattuso lascerà per sua scelta il Napoli a fine stagione.

“Gattuso al 99.9% chiuderà la sua esperienza napoletana a giugno, per sua scelta al di là di cosa deciderà De Laurentiis. È un uomo di principio ed in ogni caso non resterà”.

Venerato ha parlato anche del DS Giuntoli: “Giuntoli è legato al Napoli per altri 3 anni ed intende restare: il finale di stagione può rivalutare il suo lavoro perché dovrebbero trovare spazio alcuni acquisti a lui contestati, vedete Rrahmani prima o dopo la Juventus.”