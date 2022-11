Venerato: “Lozano ha chiesto la cessione”

Ciro Venerato ha parlato dell’attuale situazione del Napoli. Lozano avrebbe chiesto la cessione al Napoli sin da subito

Ciro Venerato ha parlato del Napoli ai microfoni di 1 Station Radio nel corso di 1 Football Club. Il giornalista si è soffermato maggiormente su Hirving Lozano, calciatore messicano che avrebbe già chiesto addirittura l’addio al Napoli.

Il calciatore non sarebbe contento dell’attuale dualismo in squadra e vorrebbe trovare molto più spazio rispetto a quanto concesso. Venerato non si è soffermato solo sul messicano, ma ha parlato anche degli obiettivi di mercato della squadra.

Le parole di Venerato

Ecco cosa ha detto: “Aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Kim Min-Jae? Situazione da monitorare, ma con molta franchezza non credo che il Napoli sia preoccupato. Queste non sono situazioni tanto importanti, anche perché gli azzurri scenderanno in campo a gennaio. Se il georgiano Khvicha Kvaratskhelia parteciperà al ritiro in Turchia? Assolutamente sì, ci sarà”.

Poi continua: “Futuro Osimhen? Il Napoli sta monitorando tanti centravanti, almeno otto profili non giovanissimi, i quali potrebbero sostituire eventualmente Victor. Sono tre i ruoli osservati dalla società, quelli di Zielinski, Lozano e Osimhen. Il polacco deve decidere se andar via o ridurre le proprie pretese. Il messicano ha espresso più volte la sua volontà di svolgere un’esperienza diversa”.

Termina: “Il discorso è diverso per Victor, il Napoli potrebbe andare oltre l’asticella degli ingaggi decretati da De Laurentiis per soddisfare le richieste del nigeriano. Se dovessero arrivare offerte superiori ai 100 milioni, la società valuterà le opzioni e le diverse circostanze. Broja e Scamacca sono due nomi sicuri tra gli otto attaccanti monitorati dal Napoli”.