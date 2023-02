Venerato: “Osimhen costerà 160 mln”

In questa seconda parte di campionato il Napoli continua a vivere il proprio momento d’oro guidato dalla coppia Osimhen – Kvaratskhelia in attacco. E’ proprio per questo che nelle future sessioni di mercato gli azzurri devono fare attenzione a non perdere i propri talenti che sono già entrati nel mirino delle big d’Europa.

Non è una novità la notizia secondo cui il nigeriano nella prossima finestra di mercato potrebbe dire addio alla maglia azzurra per trasferirsi oltremanica. Su di lui, infatti, sono puntati da tempo i riflettori di Newcastle, Arsenal, Manchester United e Chelsea.

A parlarne è stato l’esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di Rai2. Ecco quanto riferito: “La novità è che il cartellino dell’attaccante è cresciuto nel costo. Il ragionamento del Napoli è il seguente: se tu Chelsea spendi 120mln per Fernandez, il cartellino di Osimhen costerà 160 mln e potrà ancora crescere“.

Il Napoli intanto si guarda già intorno e sta valutando i possibili sostituti. I nomi sulla lista di Giuntoli sono diversi: il primo è Haller del Borussia poi c’è David del Lille e En-Nesyri del Siviglia.