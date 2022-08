Venerato su Raspadori: “Le contropartite Zerbin e Ounas sono state bocciate”

Nella giornata di ieri c’è stato l’incontro tra la dirigenza del Napoli e quella del Sassuolo per quanto riguarda la situazione di Giacomo Raspadori. Il Napoli ha ottenuto il sì dell’attaccante per il trasferimento ma il suo entourage non ha intenzione di fare pressing sulla società per concludere l’affare.

Le ultime indiscrezioni sulla questione arrivano dall’esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di CalcioNapoli24. Secondo Venerato è evidente la volontà del Sassuolo di trattare per il calciatore ma tra le due società c’è un gap di circa 9 milioni da colmare.

L’idea della dirigenza napoletana era quella di tentare la strada della contropartita tecnica con i cartellini di Alessio Zerbin e Adam Ounas ma è stata prontamente bocciata dal Sassuolo. Al momento il Napoli non ha rilanciato oltre i 31 milioni e il Sassuolo non è sceso dalla valutazione di 40 milioni.