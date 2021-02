Venerus: esce oggi “Magica Musica” il suo album d’esordio

Venerus pubblica oggi “Magica Musica” il suo album d’esordio per Asian Fake e Sony Music. Anticipato dai singoli “Canzone per un amico” e “Ogni pensiero vola”, in “Magica Musica” si trovano le molte sfaccettature di un artista che, sfuggendo alle etichette di genere, fonde sonorità soul e R&B all’elettronica, per un risultato complessivo che parla il linguaggio del pop in modo del tutto inedito.

Un disco che sorprende ad ogni traccia

Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale. Si tratta di un’esplorazione verso mondi magici e atmosfere oniriche, alla scoperta di nuove dimensioni.

Ispirato da una grande curiosità nei confronti del Cosmo che da sempre lo anima, Venerus ha desiderato condividere con il suo pubblico un’esperienza unica. La copertina del disco è infatti ispirata ad un’iconografia di Giordano Bruno con il corpo sulla terra e la testa nel cosmo tra stelle e pianeti. Questa un po’ la visione che Venerus vuole dare al suo album a livello musicale. Un progetto che evade dai canoni musicali standard per esplorare suoni ancora sconosciuti.

Sedici tracce di cui 12 coprodotte con Mace che ti portano in viaggio in mondi sconosciuti, con le sonorità a 360° gradi. Il disco vanta collaborazioni eterogenee: Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. Una musica quella di Venerus che unisce parole e musica in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo.

Godetevi questo viaggio con Venerus, buon ascolto!