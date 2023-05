VENERUS:”IL SEGRETO” è il suo nuovo album in uscita il 9 Giugno

17 maggio 2023 – A due anni di distanza dall’album di debutto “Magica Musica” (disco d’oro), VENERUS, artista che ha contribuito a innovare la scena musicale contemporanea, annuncia oggi “Il Segreto”, il suo secondo album, in uscita venerdì 9 giugno 2023 per Asian Fake/Sony Music su tutte le piattaforme digitali e disponibile in pre-order e pre-save.

Talentuoso ed eclettico, VENERUS tornerà live nei principali festival estivi italiani con il TOUR SEGRETO 2023, prodotto da Vertigo, in partenza il 23 giugno. Info e biglietti su http://www.vertigo.co.it/it/venerus

Caratteristiche chiave dell’album sono la sua forte componente cantautorale, espressa nel percorso tracciato dai 10 brani in cui VENERUS, più che mai, indirizza voce e scrittura verso l’ascoltatore. Ricerca e sperimentazione sonora contraddistinguono il lavoro dell’artista che con “Il Segreto” sorprende ancora una volta.

Registrato in presa diretta, senza metronomo o successivi edit, insieme alla band nella sua casa studio di Milano, luogo che ha raccolto le ispirazioni ed energie dell’artista, “Il Segreto” è un concept album dove la vita scorre intensa nel flusso delle canzoni, e nella produzione trova spazio il rumore del treno che arriva dalla finestre, i passi, le risate , dove si schiudono piccole cose intangibili che rendono “Il Segreto” un disco che riprende nella tecnica raw la tradizione degli anni ‘60 e ‘70, dal suono retrò, e allo stesso tempo molto contemporaneo, con un’anima calda e vera.

L’album è la fotografia di un momento, uno stato mentale, un luogo che sembra di vivere insieme all’autore mentre si ascolta: una magia, un segreto che nell’arte è la parte più inspiegabile, meravigliosa e magica.

“Il Segreto” è un inno alla musica suonata, un disco libero da schemi, un manifesto di un nuovo umanesimo musicale basato sullo scambio, che non asseconda le mode, e che include l’imperfezione, la calma del prendersi del tempo, dell’andare piano, senza correggere per forza tutto con un copia e incolla o un filtro che appiattisce.

VENERUS riscopre un mondo umano, fatto di sentimenti vividi, si apre e condivide nel suo mistero un’esperienza vibrante, di cuore, viva, libera. Chi lo ascolta potrà viaggiare insieme a lui alla ricerca del segreto che rende l’incantesimo così speciale, fra atmosfere oniriche ma molto reali, in un mondo dove si sta bene comunque vada.

“La condizione umana che più crea una sospensione è quella del segreto.” Racconta VENERUS “Il segreto come promessa, il segreto come ricetta, il segreto come origine di una meraviglia. In un mondo che va verso l’intelligenza artificiale, questo album è il manifesto di una musica umana.”

VENERUS, cantautore e polistrumentista, è un’anima libera dalle etichette del genere, capace di unire parole e sonorità in una miscela originalissima che brilla nel panorama contemporaneo. Il nuovo album “Il Segreto” e il successivo tour saranno una nuova occasione per entrare nel mondo dell’artista, che con la sua musica si rivela al suo pubblico coinvolgendolo in un’esperienza sempre diversa.

TOUR SEGRETO 2023

23 giugno 2023 – Artico Festival (Bra – CN)

25 giugno 2023 – Roma Summer Fest – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma)

04 luglio 2023 – Goa Boa (Genova)

07 luglio 2023 – Tener-A-mente Festival del Vittoriale (Gardone Riviera – BS)

13 luglio 2023 – Sherwood Festival (Padova)

19 luglio 2023 – Noisy Naples Fest (Napoli)

22 luglio 2023 – Corona Sunsets Festival World Tour (Lajatico – PI)

29 luglio 2023 – Oltre a Mare | Beky Bay (Rimini)

06 agosto 2023 – Tagghiate Urban Fest (Melpignano – LE)

09 agosto 2023 – Alcart Festival (Alcamo – TP)

Info e biglietti su: http://www.vertigo.co.it/it/venerus