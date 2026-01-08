Venezuela: 100 le vittime nel raid Usa per la cattura di Maduro

Nel corso del raid degli Stati Uniti, avvenuto sabato scorso, a Caracas (Venezuela) per la cattura di Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flories, ha provocato centinaia di vittime. A fornire il nuovo bilancio è stato il ministro dell’Interno venezuelano, Diosdado Cabello.

VITTIME NEL RAID USA – Cabello ha parlato di quanto accaduto nel corso della cattura di Maduro e della moglie, per cui sono morte centinaia di morti e altrettanti feriti. Tra le vittime ci sono dei civili che dormivano nelle loro case quando Trump ha deciso di condurre l’attacco.

“Finora, e sottolineo finora, ci sono 100 morti, 100, e un numero simile di feriti” ha spiegato il ministro in una trasmissione sulla tv pubblica. Cabello ha poi aggiunto: “L’attacco contro il nostro Paese è stato terribile”.

Il politico ha dichiarato che a rimanere feriti sono stati anche Maduro e la Flores. “Cilia è stata ferita alla testa e ha ricevuto un colpo al corpo“, ha spiegato il ministro. Ha poi così concluso il discorso: “Fortunatamente, si stanno riprendendo dalle ferite”.

Ad intervenire è stata anche la presidente ad interim Delcy Rodríguez che ha denunciato una “macchia” senza precedenti nei rapporti tra Venezuela e Stati Uniti dopo la cattura di Nicolás Maduro, avvenuta il 3 gennaio.

Nel suo insediamento, avvenuto lunedì, Rodríguez ha affermato che Caracas non rifiuta il dialogo internazionale, ricordando che il 27% delle esportazioni venezuelane è diretto verso gli Usa.