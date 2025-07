Ventimiglia, ritrovato il bambino scomparso: “Era a pochi km dal punto in cui era scomparso”

È stato ritrovato vivo Allen, il bambino di cinque anni che nella notte di venerdì si è allontanato dal campeggio di Latte, a Ventimiglia. Secondo le prime informazioni, il piccolo sarebbe stato ritrovato a pochi km dal luogo della sparizione.

RITROVATO IL PICCOLO ALAN – Dopo 40 ore di ricerche continue, Dario Mattiauda, Edoardo Campione e e Matteo Trecci, della Protezione civile antincendio boschivo Riviera dei Fiori-Pompeiana, hanno ritrovato il piccolo Allen. Stando a quanto raccontato, il bambino è stato trovato nascosto in un anfratto, sembra in un ripetitore, vicino all’autostrada. Avrebbe camminato per tre chilometri.

“Il bambino era nel bosco, rannicchiato tra roveti e erbacce, immobile. Non ha detto niente. Subito era immobile, poi ha alzato un braccio come per toccarsi il naso e da quel momento è stata un’emozione unica perché era vivo”, ha raccontato Mattiauda. Ha inoltre aggiunto: “Non era spaventato, aveva delle leggere escoriazioni sulle gambe ma stava bene. Non ha avuto timore quando ci siamo avvicinati, era tra i rovi, come fosse scivolato e non fosse riuscito più a muoversi”.

“Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie, vi ringrazio”, ha così dichiarato con commozione il padre di Allen. Il sindaco di Ventimiglia, Flavio Di Muro, attraverso i suoi canali social ha dichiarato: “Il bambino è stato trovato sano e salvo ed è in braccio alla sua mamma nel Centro di Comando dei Vigili del Fuoco. Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto!”.

A dire la sua è stato anche il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi: “Ho telefonato al prefetto di Imperia, con il quale gli uffici del Viminale e io stesso siamo stati in costante contatto per tutta la giornata di ieri, per congratularmi per il ritrovamento del bambino scomparso. La macchina dei soccorsi, coordinata dalla prefettura, ha operato in modo esemplare. L’impegno instancabile delle forze dell’Ordine, dei Vigili del fuoco, delle strutture di soccorso e del volontariato rappresentano un esempio concreto di come lo Stato, nei momenti più critici, sia capace di mobilitarsi in modo coeso ed efficace. Non sempre, in situazioni così delicate, nonostante l’impegno massimo, si riesce a ottenere un esito positivo. Oggi viviamo una giornata che restituisce fiducia nelle istituzioni e speranza a tutta la comunità”.

Ad intervenire sulla vicenda è stata anche Giorgia Meloni, commentando con gioia il ritrovamento del piccolo Allen: “Il ritrovamento del piccolo, scomparso dallo scorso venerdì, è una bellissima notizia che ci riempie di gioia. Grazie a tutti i soccorritori che, con il loro instancabile lavoro, hanno riportato il bimbo tra le braccia della sua famiglia”.