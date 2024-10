Ventola: “Conte non voleva Osimhen”

Antonio Conte, secondo Nicola Ventola, avrebbe spinto per mandar via Victor Osimhen. Il tecnico salentino non gradiva il giocatore nigeriano

Secondo quanto è emerso nelle ultime ore, Victor Osimhen potrebbe andare in Inghilterra a gennaio. L’attaccante è stato fortemente legato ad un trasferimento a West London quest’estate, al Chelsea per farla breve, ma l’affare non è mai stato concluso e si è trasferito all’ultimo minuto in prestito al Galatasaray, dove ha realizzato due gol e tre assist in quattro presenze.

Nessun club era disposto a pagare in estate la clausola rescissoria del calciatore, non è più attiva, e si dice che il suo prezzo sia stato ridotto a circa 75 milioni di euro. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante nigeriano è ancora deciso a unirsi ai Blues. Antonio Conte, intanto, sembra non abbia mai voluto tenere il calciatore.

Lo conferma Nicola Ventola

L’ex attaccante Nicola Ventola, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha confermato la vicenda: “Lo dice la sua storia personale, Antonio è sinonimo di successo- E’ una garanzia in tal senso. Soprattutto al primo anno sposta gli equilibri, ma quando accetta un incarico mette delle condizioni alla proprietà del club. Lo sanno tutti, è già capitato nelle sue precedenti esperienze sulle panchine di altre big. Conte non lo voleva Osimhen, ha deciso di fare degli acquisti importanti e lo sforzo fatto da De Laurentiis si vede tutto”.

E su Lukaku: “E’ un giocatore fondamentale per questa squadra, secondo me al momento è al 60% della condizione. Gente di personalità che faccia da guida allo spogliatoio serve sempre. Ci sono tre o quattro giocatori leader nel Napoli, ma anche Conte dà delle direttive e chi non le rispetta esce fuori”.