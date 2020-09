Ventotene: crolla un costone dell’isola nel mare, scena ripresa in diretta

Non è la prima volta che succede, ma il crollo di un costone dell’isola Ventotene nel mare ha notevolmente scosso gli abitanti.

ISOLAMENTO – Non a caso l’accaduto ha scioccato i residenti. Infatti ben 15 case ed un albergo sono rimasti completamente isolati dopo l’avvenuta frana. Per la precisione, la frana della strada che conduce a Capo dell’Arco, partendo dalla località Moggio di Terra.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Questo anche perché il comune monitorava la zona suscettibile di crollare già da qualche tempo. Una sorveglianza costante resa possibile per mezzo di droni. Il sindaco, Gerardo Santomauro, è intervenuto personalmente per allontanare le barche ormeggiate in prossimità della costa. Merito anche della Capitaneria di Porto come dichiara il sindaco stesso. «Continua anche il costante lavoro della Capitaneria di Porto che si è adoperata e si adopera per far allontanare e tenere lontane le imbarcazioni dalla zona».

Purtroppo l’isola è un territorio fragile, pertanto il crollo avvenuto proprio ieri, oltre che febbraio scorso e 10 anni or sono, potrebbe riaccadere. Lo specifica infatti sempre Santomauro.

«L’Isola è un territorio fragile e le falesie in questione lo sono visibilmente, anche perché compromesse da prelievi di rocce avvenute nei tempi passati, prelievi che si sono rivelati pericolosi nel tempo. Si sta alacremente lavorando in queste ore, per creare un accesso pubblico sicuro e alternativo, in quanto la zona è stata chiusa e interdetta alla circolazione».

RIPRESA VIDEO IN DIRETTA – L’impressionante frana del costone di Ventotene è stata addirittura ripresa in diretta. Questo proprio da un passeggero di una delle numerose barche allontanate in extremis.

Per vedere il video clicca qui.