Vera Gemma e Guè Pequeno, spunta una nuova indiscrezione: “Notte di passione”

Vera Gemma e Gué Pequeno potrebbero essere la prima coppia vip del 2024, anche se la conferma ufficiale dei due presunti innamorati è ancora in sospeso. Secondo quanto riferito dal settimanale Oggi, la loro storia d’amore sarebbe nata attraverso i social network, dove si sarebbero “incontrati” per la prima volta quattro mesi fa. Da allora, attraverso post e commenti, il virtuale avrebbe ceduto il passo alla realtà, culminando in una notte di passione.

Il settimanale afferma che tra i due è scoccata la scintilla, diventando già inseparabili e condividendo momenti di intimità emotiva, intellettuale e presumibilmente fisica. Dimenticata la precedente relazione con Jedà, Vera Gemma è stata per un periodo single fino all’incontro con Guè Pequeno, che si è rivelato essere un suo grande fan.

Notte di passione tra Vera e Guè

“È scoppiata la passione tra il rapper Guè Pequeno e Vera Gemma! Dopo un lungo corteggiamento online ad alta temperatura, il cantante e l’attrice hanno consumato la bruciate passione in quel di Milano. Dopo una cena a lume di candela al costosissimo ristorante giapponese Osaka, i due piccioncini avrebbero trascorso la notte nel loft meneghino del cantante.

Guè è stato ammaliato da Vera oltre che per la sua avvenenza anche perché grandissimo fan di suo padre Giuliano. Forse non tutti sanno che a Cologno Monzese gira inoltre voce che Vera Gemma possa essere nella rosa dei candidati a ricoprire il ruolo di opinionista nella prossima edizione de L’isola dei Famosi”, si legge sul settimanale.

Storia già al capolinea?

Tuttavia, Dagospia ha scritto: “Guè Pequeno dopo l’uscita della notizia è schizzato a Saint Moritz con il suo amatissimo e bonissimo autista preferendolo alla Gemma. Quest’ultima forse per delusione o forse per ripicca, ieri sera ha postato sui suoi social una sua foto ad alto tasso erotico taggando e mettendo in sottofondo una canzone di Marracash. Una provocazione che non è passata inosservata al mondo trap e rap del bel Paese”.

Fabrizio Corona ci mette lo zampino: “Che si è fumato Guè?”

A metterci lo zampino anche l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona, il quale senza troppi giri di parole ha commentato la vicenda: “Ma che si è fumato Guè Pequeno per stare con Vera Gemma?”. La figlia del grande regista, però, non ha apprezzato le parole di Corona e ha risposto: “Sei uno stron*o a scrivere quella cosa. I tuoi canoni di bellezza di una donna non ci interessano. Io piaccio agli uomini e anche tanto, da sempre, non ho mai avuto problemi a sedurre e conquistare uno che mi piaceva. Tra l’altro sono una fi*a. Il fatto che non piaccia a te, è una tua analisi non significa che io sia una bella diversa, una fi*a classica a cui sei abituato tu, ammesso che ti piaccia davvero. Quello che hai scritto è di pessimo gusto”.