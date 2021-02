Veretout e il patto con Fonseca per restare alla Roma. Rinnovo vicino

La bella vittoria della Roma sull’Udinese nell’ultimo turno di campionato porta la firma di Jordan Veretout, autore di una doppietta nella prima frazione di gioco che ha permesso ai giallorossi di gestire al meglio la gara fino allo scadere, quando a consacrare il divario tra le squadre ci ha pensato la rete del 3-0 di Pedro.

Il centrocampista francese è sempre più l’uomo simbolo dei giallorossi, gioca a tutto campo e trova facilmente la via della porta. In campionato ha raggiunto quota 9 gol, ma l’obiettivo è farne almeno un altro per vincere la scommessa con Fonseca.

Al termine della gara di ieri è stato proprio il tecnico portoghese a svelare il patto fatto con il giocatore all’inizio della stagione. Le parole ai microfoni di Sky Sport: Veretout? “Io ho una sfida con lui, il numero di gol. Abbiamo concordato che ne deve fare più di 10 e gli ho chiesto “quanto manca?”, e lui “uno”. Ma non abbiamo scommesso”.

Stando a quanto si legge stamani su Repubblica, ad inizio stagione il Napoli si era fatto sotto con un’offerta di quelle importanti, così Fonseca ha deciso di intervenire promettendogli un’annata con almeno 10 reti.

La società non aveva la minima intenzione di cederlo e dopo le parole dell’allenatore Veretout non ha avuto più dubbi. Nel futuro del giocatore ci sono i giallorossi e l’incontro nella scorsa settimana tra Pinto e l’agente Giuffredi per parlare del rinnovo con adeguamento lo dimostra.