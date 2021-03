Veretout tiene in ansia la Roma: il francese verso un mese di stop

La vittoria allo scadere sulla Fiorentina ha ridato serenità all’ambiente in casa Roma. I giallorossi grazie alla rete di Diawara conquistano tre punti fondamentali per restare aggrappati alla corsa al quarto posto in virtù delle vittorie di Atalanta e Juventus.

Nota negativa della serata è l’infortunio di Jordan Veretout, uno dei pilastri della squadra di Fonseca in questa stagione. Il francese ha riportato un problema muscolare nell’azione del pareggio della Fiorentina con autogol di Spinazzola e subito le condizioni sono apparse piuttosto serie.

Il centrocampista ha chiesto il cambio e ha lasciato il terreno di gioco sorretto da alcuni membri dello staff giallorosso. Stamani Veretout era presente a Trigoria per svolgere terapie e, come riporta Sky Sport, nella giornata di domani si sottoporrà agli esami strumentali.

Qualora dai controlli emergesse la lesione muscolare al flessore della coscia destra, il francese sarà costretto a restare ai box per circa un mese.

Possibile che nelle prossime uscite Fonseca per far fronte all’assenza del francese si affidi a Diawara in coppia con Gonzalo Villar.