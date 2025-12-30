Due squadre italiane fanno sul serio per un azzurro

Il momento della decisione sulle sorti di Antonio Vergara, gioiello di De Laurentiis, si avvicina sempre di più. Il nome del centrocampista è balzato tra vari club. Lo scontro, ad oggi, è tra due squadre: il Genoa ed il Cagliari.

Il giocatore, classe 2003, con le sue qualità ha attirato l’attenzione di molti. In particolar modo del Genoa. L’allenatore Daniele De Rossi è intenzionato ad inserirlo nella sua rosa per migliorare il gioco del suo team e per aumentare l’imprevedibilità della sua squadra.

Anche il Cagliari si è fatto avanti. Il team rosso-blu si è messo in moto per trovare un calciatore che incrementi la forza del suo centrocampo. Il ventiduenne possiede tutti i pregi ricercati.

L’ultima parola spetta, però, ad Antonio Conte ed al Napoli. Il Mister del team campione d’Italia ha già comunicato la sua volontà di non voler cedere Vergara ad inizio Gennaio.

Infatti, la cessione potrebbe avvenire solo una volta valutati i rientri degli attuali infortunati Anguissa e Gilmour. Inoltre, decisione finale dipenderà anche dagli eventuali nuovi acquisti, compiuti dal Presidente ADL.