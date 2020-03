Vergogna Diego Costa: finge colpi di tosse addosso ai giornalisti [VIDEO]

La situazione Covid-19 diventa sempre più grave. L’Italia si paralizza, la Spagna sembra far seguito. Il calcio si ferma e si valuta ora seriamente anche la sospensione della Champions League. Eppure c’è chi ci scherza vergognosamente su, ignorando la gravità della situazione. Il brutto episodio si è consumato nella serata di ieri, al termine della partita di Champions League tra Liverpool e Atletico Madrid, con quest’ultimi vittoriosi per 3 a 2.

Nel post partita infatti Diego Costa, centravanti dei colochoneros, per evitare di rispondere alle domande dei giornalisti in sala stampa ha finto colpi di tosse su di essi, sogghignando ed accelerando il passo. Uno scherzo davvero di cattivissimo gusto, senza rispetto per tutti i contagiati, i deceduti e per tutti quelli che stanno vedendo la propria vita quotidiana stravolgersi a causa di questo infimo virus.

Ovvio che sdrammatizzare è possibile, anzi, in alcuni casi è consigliato. Ci sono però modi e modi per affrontare la questione ed il gesto di Diego Costa è inclassificabile sotto ogni punto di vista. Probabile ora che il giocatore incorra in sanzioni, sia da parte della UEFA che da parte del club.

In questo periodo i personaggi pubblici, come lo sono i calciatori in mondovisione, dovrebbero dare l’esempio positivo. Dare esempi sbagliati è da irresponsabili, ora più che mai. Sperando quindi che brutti gesti come quelli di Diego Costa non si ripetano più, ecco il video del vergognoso gesto dell’attaccante brasiliano.