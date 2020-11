Vergogna in Cumana, carabiniere aggredito per aver invitato un uomo a mettere la mascherina

Il militare è ricoverato attualmente in ospedale per sospetta frattura del setto nasale, mentre l’aggressore è stato arrestato

A dare la notizia dello spiacevole episodio è stato Umberto De Gregorio, presidente della holding campana dei trasporti: un carabiniere in borghese sarebbe stato aggredito a bordo della Cumana per aver esortato un passeggero a rispettare le regole anti-Covid attualmente vigenti in Campania.



“Questa mattina un carabiniere in borghese sul treno Eav Cumana all’altezza di Edenlandia chiede ad un passeggero di indossare la mascherina. Ne nasce una discussione e poi un’aggressione”, ha esordito il presidente.

“Il carabiniere è ricoverato quindi in ospedale per sospetta frattura del setto nasale – ha continuato – L’aggressore è stato arrestato. Ci sono commenti da poter fare? Purtroppo solo rabbia e sgomento. Solidarietà al Carabiniere e forza a tutti per andare avanti”.

Ad esternare solidarietà nei confronti del militare è stato anche Alfonso Langella, segretario generale della Fit Cisl Campania, tramite una nota pubblicata sul loro sito ufficiale: “Esprimiamo solidarietà al Carabiniere aggredito oggi su un treno della Cumana per aver chiesto ad un passeggero di indossare la mascherina. È quello che succede ormai quotidianamente al personale impiegato nei trasporti”.

“Ci chiediamo cosa facesse in giro questo passeggero senza mascherina in zona rossa e vorremmo anche sapere che tipo di sanzioni gli verranno applicate visto che ha aggredito un pubblico ufficiale come lo sono i dipendenti preposti dei trasporti. Solidarietà al Carabiniere e massima severità nei confronti degli aggressori in modo che questi atti violenti non si verifichino più”.