Verissimo, Ana Mena su Francesco Monte: “C’è stata confusione”

Ieri pomeriggio Ana Mena, reduce dal Festival di Sanremo, ha rilasciato una bella intervista a Verissimo da Silvia Toffanin. La cantante ha parlato della sua carriera, dell’amicizia con Rocco Hunt ma anche di Francesco Monte.

La diatriba con Francesco Monte

Partiamo dall’inizio: quando Amadeus ha annunciato i partecipanti del Festival di Sanremo, ha fatto anche il nome di Ana Mena, la quale avrebbe poi partecipato con il brano Duecentomila Ore. Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne e ora cantante, ha commentato la partecipazione della cantante con molta irritazione.

“Ma non era il Festival della Canzone Italiana? Non dovrebbero essere tutti cantanti italiani? Con tutti i cantanti italiani che ci sono, che ci provano, che si impegnano e che faticano, lo trovo poco rispettoso e fuori regolamento. Ricordo che gli artisti stranieri non potevano essere in gara, ma solo esibirsi come ospiti… è cambiato qualcosa rispetto a noi italiani?” disse Monte.

Tuttavia, Amadeus chiuse la faccenda ricordando a Monte che in realtà gli stranieri possono partecipare purché cantino in italiano. Infatti, la canzone di Ana Mena è interamente in lingua italiana nonostante lei sia di nazionalità spagnola. In questi giorni, è andata in onda la finale di Una Voce per San Marino, evento organizzato per trovare il rappresentante dello Stato all’Eurovision Song Contest. Tra i partecipanti anche Francesco Monte, il quale da alcuni mesi si sta dedicando alla musica.

Il pugliese si è presentato con il suo brano Mi ricordo di te (Adrenalina), tuttavia l’esibizione ha avuto diverse critiche soprattutto sui social. Ana Mena, reduce dal Festival di Sanremo e ferocemente attaccata da Monte, ha avuto la sua “rivincita” commentando proprio su Twitter l’esibizione del rivale. “Ahahahah sto volando” ha scritto la giovane cantante spagnola, senza fare nomi. I follower però hanno subito capito il destinatario del suo messaggio.

La cantante fa chiarezza

Ma qual è la verità su questa diatriba? La cantante ha fatto chiarezza spiegando che si è trattato in realtà di un fraintendimento. “Io non l’ho visto. C’è stata confusione, l’altro giorno ero appena atterrata a Madrid, inizio a guardare TikTok e vedo un video di un prete che ballava la mia canzone. Non sapevo che in quel momento questa persona stesse facendo questa cosa” ha spiegato Ana Mena a Silvia Toffanin. In conclusione, quindi, il tweet non era per Francesco.