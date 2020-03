Verissimo, Belen Rodriguez su Stefano De Martino: “Ero veramente molto triste prima di ritrovarlo”

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono di nuovo una coppia da un anno ormai. Prima di ritrovarsi, però, Belen ha vissuto dei momenti molto difficili, nonostante la sua storia con Andrea Iannone. La showgirl si è raccontata a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

IL RAPPORTO CON STEFANO – I due sono molto complici e uniti, soprattutto dopo essersi ritrovati.

“Posso dire di essere tanto felice. Non lo dico ad alta voce perché ho sempre paura delle perdite, ma si può perdonare, anche se è difficile, e si può ricominciare. L’amore non si può mettere in pausa. Puoi fare finta per un po’, ma poi devi accettarlo. Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica” ha dichiarato Belen alla Toffanin.

IL PERIODO BUIO DELLA SHOWGIRL – Tuttavia, prima di ritrovare il suo Stefano, Belen ha vissuto momenti particolari e difficili della sua vita, nonostante fosse fidanzata con Andrea Iannone.

“Per tre anni ho veramente smarrito me stessa. Non ero soddisfatta di quello che facevo e per questo motivo sono stata anche molto poco accomodante sul lavoro. Ho fatto fatica a ritrovare persino la voglia di svegliarmi alla mattina. Ero veramente molto triste” ha svelato la showgirl alludendo forse anche alla sua storia passata con il motociclista di MotoGP.

SECONDO MATRIMONIO IN VISTA? – Belen ha smentito le voci su un secondo matrimonio con Stefano De Martino, anche se mai dire mai!

“No, non è vero. All’inizio ne avevamo parlato, ma la verità è che se mai dovessimo rifarlo, sarà un matrimonio per pochi amici, quelli veri” ha ammesso la Rodriguez. Chissà, forse la coppia deciderà di allargare la famiglia!