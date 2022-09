Verissimo, Elodie parla di Andrea Iannone: “Bella persona”

Ormai è ufficiale, Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone si frequentano: lo dicono i giornali, lo dicono le foto dei paparazzi e lo dicono anche loro. Non c’è più spazio per i dubbi e i segreti, i due sono davvero una coppia. A parlare di questa frequentazione proprio la cantante durante un’intervista a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.

Elodie torna a parlare di Iannone: “Una bella persona”

Come in molti sapranno, la cantante è sempre stata tanto riservata sui suoi rapporti sentimentali, anche quando era legata a Marracash. In questa occasione non si è sbilanciata molto, ma ha spiegato che in realtà non c’è nulla da dire al momento poiché è poco tempo che si frequentano.

“Ci conosciamo da un mese, ci stiamo frequentando da un mese. È una bella frequentazione, Andrea è una bella persona. Parliamo molto, ridiamo. Oggi è troppo presto per dire quello che sarà, è tutto da scoprire” ha spiegato Elodie alla Toffanin. La coppia si è conosciuta grazie a Diletta Leotta, amica storica della cantante, la quale ha trascorso le vacanze insieme con loro tra la Puglia e la Sardegna con una comitiva di amici.

A quel punto Silvia ha cercato di avere più informazioni: “Quando l’ho intervistato mi ha detto che è un bravo corteggiatore, confermi?”. “Sì, lo è” ha commentato la cantante senza pensarci troppo ma un po’ in imbarazzo.

Elodie ha parlato anche della possibilità di diventare madre: “Ora non penso molto spesso ai figli ma non voglio precludermi questa idea in futuro”. Per il momento la cantante è tutta concentrata sul suo lavoro e sulla carriera di artista a tutto tondo visti gli ultimi progetti professionali.