Verissimo, Francesco Monte parla della sua carriera da cantante e si getta alle spalle il passato

Francesco Monte si è raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin e ha svelato i progetti per la sua nuova vita. Il ragazzo, ex tronista di Uomini e Donne ed ex gieffino, si è buttato alle spalle il mondo della televisione (gossip annessi) e si è lanciato a capofitto nel mondo della musica che lui tanto ama.

FESTIVAL DI SANREMO SALTATO – A proposito di musica, Francesco Monte ha svelato di essere stato in lizza per la categoria giovani del Festival di Sanremo, ma non ha superato le selezioni finali. Tuttavia, il 32enne non si è perso d’animo e ha spiegato che continuerà a cantare a riprovare fino a quando non salirà sull’ambito palco dell’Ariston.

Monte, inoltre, ha svelato a Silvia Toffanin di aver ripreso a suonare il pianoforte ma ha iniziato anche a studiare il basso. Ad oggi ha già pubblicato due canzoni: Siamo già domani e Andiamo avanti. E sull’andare avanti ci siamo, perché Francesco Monte ha deciso di volersi buttare alle spalle tutto il suo passato.

CONFESSIONI INTIME – Non sono mancate le confessioni più intime da parte di Monte, il quale ha svelato di aver sofferto per un anno e mezzo di attacchi di panico, forse dovuti soprattutto a causa della morte della madre. “Ne sono uscito dopo un anno e mezzo. Li avevo praticamente tutti i giorni e in maniera piuttosto forte. Mi venivano anche mentre guidavo. Dovevo fermarmi e chiamare mio fratello perché venisse a prendermi. Gli attacchi erano probabilmente l’effetto di tutto quello che cercavo di comprimere da più di un anno, compreso il dolore per la morte di mia madre” ha dichiarato.

VITA PRIVATA – La vita privata di Francesco Monte procede a gonfie vele. Legato ormai da due anni a Isabella De Candia, modella pugliese, i due vivono la loro storia lontana dai riflettori e dai gossip. “Ho una posizione distaccata rispetto al gossip. Della mia vita se ne è già parlato abbastanza” ha spiegato l’ex tronista mettendo un punto alla sua vecchia vita, tra cui Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi.