Verissimo, il giallo sui Damellis: perché non sono apparsi insieme?

Ieri è andato in onda, come tutti i sabato pomeriggio, Verissimo. Visto il gossip che ruota attorno a Giulia De Lellis e Andrea Damante, in molti aspettavano in trepidante attesa di rivederli di nuovo insieme. I fan, però, sono rimasti delusi nello scoprire che i due avevano girato due video messaggi, mostrandosi separati.

IL RITORNO DI FIAMMA – Per settimane i Damellis sono fini al centro dell’attenzione, creando attorno a loro un fitto mistero. Infatti, una volta che Giulia ha annunciato di essere tornata single, si è subito parlato di un ritorno di fiamma. Molti erano quelli che vedevano in quella rottura, un possibile riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo vari indizi che non erano sfuggiti ai tanti follower, i due sono usciti allo scoperto. Infatti, il settimanale Chi ha pubblicato delle foto che mostravano Giulia e Andrea insieme, usciti a far la spesa insieme. Questo non aveva fatto altro che confermare le voci che li vedevano nuovamente insieme e in quarantena nella stessa casa. Successivamente, Damante, durante una diretta su Instagram, ha rivelato di essere tornato insieme all’influencer.

I VIDEO MESSAGGI DEI DUE – Da quando Verissimo è stato sospeso, la Mediaset ha deciso di mandare le repliche delle interviste fatte durante la stagione 2019-2020. Per non lasciare i fan a mani vuote, il programma ha deciso di mandare in onda i video messaggi mandati dai tanti volti noti che sono stati ospiti nel noto salotto di Canale 5. Protagonisti di ieri sono stai Giulia e Andrea, finiti nella bufera del gossip per il loro ritorno di fiamma. I due che stanno approfittando di questa quarantena per dedicarsi a loro stessi e ai loro cari. I fan, però, sono rimasti delusi nel non vederli insieme, visto che i due, da quanto è trapelato, stanno trascorrendo la quarantena insieme.

COSA STA ACCADENDO? – A far luce a questo mistero è stato Libero. Da quanto riportato dal quotidiano di Vittorio Feltri, un’indiscrezione confermerebbe il ritorno, ma rivelerebbe che i due non stiano trascorrendo la quarantena insieme, come invece si pensava. “Semplicemente perché sono distanti l’uno dall’altra”, così ha riportato Libero, rispondendo alla domanda che in molti si erano fatti dopo la messa in onda di Verissimo. Inoltre, sempre stando all’indiscrezione, il ritorno di fiamma sarebbe avvenuto ben prima di quanto riportato dai social e dalle riviste di gossip. Infatti, ci sarebbero delle foto dei due, scattate un mese e mezzo fa in una casa del litorale romano. La coppia non ha mai smentito tutto ciò, ma poco dopo la De Lellis ha lasciato Andrea Iannone.

LA ROTTURA TRA LA DE LELLIS E IANNONE – Dopo i tanti rumors che parlavano di crisi tra il pilota di MotoGP e l’ex corteggiatrice, quest’ultima aveva voluto chiarire la questione. «Se sono tre settimane che sono sola e non ne parlo a buon intenditore poche parole. Vi faccio intelligenti nel capire la situazione», aveva così dichiarato ai suoi follower. Nessuno dei due, però, ha mai rivelato i motivi ufficiali dietro la rottura. C’è stato chi ha affermato che sarebbe stata Giulia a lasciare Andrea Iannone dopo che l’uomo era risultato positivo al test antidoping. C’è stato chi, però, avrebbe dato la colpa a Iannone, parlando velatamente di un presunto tradimento da parte sua. In tutto questo, però, una cosa è sicura: i Damellis sono tornati.